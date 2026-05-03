Зеленский встретился со Стармером: готовят новые удары по России

Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Армении, в ходе которой стороны обсудили расширение антироссийских мер и оборонную поддержку Украины. О деталях переговоров глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале.
Основное внимание было уделено попыткам давления на Москву, в частности, в морском секторе. «Мы в Украине ценим все шаги Великобритании для поддержки нашего народа и ослабления агресора, в частности в борьбе против российского теневого флота. Говорили об этом сегодня с Киром», — отметил Зеленский.
Помимо обсуждения военных поставок и вкладов в программу PURL, стороны затронули вопрос дипломатического урегулирования. Зеленский заявил о готовности к новому этапу диалога в трехстороннем формате, назвав целью «достижение справедливого и достойного мира». При этом украинский лидер настоял на необходимости продолжения санкционного давления на Россию.
Одной из центральных тем стала энергетика и положение на линии фронта. Зеленский проинформировал Стармера о последствиях российских ударов и выдвинул идею создания общеевропейской системы безопасности.
«Важно, чтобы Европа скоординировала усилия и разработала общую систему противовоздушной обороны для защиты от угроз со стороны России», — подчеркнул он.