Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский встретился со Стармером: готовят новые удары по России

Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Армении, в ходе которой стороны обсудили расширение антироссийских мер и оборонную поддержку Украины.

Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Армении, в ходе которой стороны обсудили расширение антироссийских мер и оборонную поддержку Украины. О деталях переговоров глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале.

Основное внимание было уделено попыткам давления на Москву, в частности, в морском секторе. «Мы в Украине ценим все шаги Великобритании для поддержки нашего народа и ослабления агресора, в частности в борьбе против российского теневого флота. Говорили об этом сегодня с Киром», — отметил Зеленский.

Помимо обсуждения военных поставок и вкладов в программу PURL, стороны затронули вопрос дипломатического урегулирования. Зеленский заявил о готовности к новому этапу диалога в трехстороннем формате, назвав целью «достижение справедливого и достойного мира». При этом украинский лидер настоял на необходимости продолжения санкционного давления на Россию.

Одной из центральных тем стала энергетика и положение на линии фронта. Зеленский проинформировал Стармера о последствиях российских ударов и выдвинул идею создания общеевропейской системы безопасности.

«Важно, чтобы Европа скоординировала усилия и разработала общую систему противовоздушной обороны для защиты от угроз со стороны России», — подчеркнул он.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше