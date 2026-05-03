WSJ раскрыла, как Тайвань перехитрил Китай в африканской стране

Тайвань и Китай устроили дипломатическую борьбу вокруг визита тайваньского президента Лай Циндэ в королевство Эсватини — единственного союзника островного государства в Африке, пишет The Wall Street Journal (WSJ) в статье под названием «Тайвань перехитрил Китай в противостоянии с крошечной африканской страной».
По данным издания, поездка оказалась под угрозой срыва из-за попыток Китая оказать давление на африканские государства. В офисе Лая Циндэ заявили, что Пекин вынудил Сейшельские Острова, Мадагаскар и Маврикий отказать в пролете его самолета, что лишило делегацию возможности добраться до Эсватини.
Тем не менее 3 мая президента Тайваня сообщил о прибытии в африканскую страну «после тайной операции», не раскрыв при этом маршрут. «Несмотря на первоначальную задержку, вызванную необоснованными внешними факторами, эта поездка не смогла ослабить решимость Тайваня выйти на мировой уровень», — заявили в пресс-службе президента.
МИД Китая назвал прибытие Лая Циндэ в Эсватини «нелепым трюком перед всем миром», подчеркнув, что тот «проник на борт иностранного самолета, чтобы контрабандой покинуть остров».
Эсватини — небольшое государство на юге Африки между ЮАР и Мозамбиком с населением около 1,2 млн человек. Является одной из последних абсолютных монархий в мире, страну возглавляет король Мсвати III. До 2018 года страна называлась Свазилендом.
Тайваньские чиновники заявили, что раскроют, как президент добрался до Эсватини, только после его возвращения домой. Одна из возможных зацепок, как пишет WSJ, — факт визита заместителя премьер-министра Эсватини в Тайвань на этой неделе. Лай Циндэ действительно мог воспользоваться ее обратным рейсом для пролета в Африку, говорится в статье.
Эта поездка тайваньского лидера продемонстрировала его «боевой характер», но рискует «быть воспринятой как безответственная с точки зрения национальной безопасности», считает преподаватель международных отношений в университете Тамкан на Тайване Джеймс Ифань Чен. По его словам, также сохраняются риски ответных мер со стороны Китая.
Как отмечает WSJ, эпизод стал редким случаем столь открытого «теста на прочность» между сторонами. Китай продолжает политику дипломатической изоляции Тайваня, тогда как Тайбэй стремится сохранить связи с ограниченным числом союзников. На сегодняшний день Эсватини остается одним из 12 государств, признающих Тайвань.
Ранее Китай пообещал наносить «решительные удары» по силам, выступающим за независимость Тайваня. Пекин также намерен увеличить расходы на оборону на 7% в 2026 году и противостоять вмешательству извне. КНР в ближайшей перспективе делает ставку не на прямое вторжение, а на «комплексное принуждение» острова, писала WSJ.
Тайбэй в ходе своих ежегодных военных учений обозначил 2027-й как год, в котором может произойти вторжение армии Китайской Народной Республики (КНР), писал Bloomberg. К этой же дате председатель КНР Си Цзиньпин призывал военных «всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить войскам надежную боевую готовность».
Тайвань объявил о независимости от Китая в 1949 году. КНР считает страну своей неотъемлемой территорией и любую внешнюю поддержку властей острова расценивает как нарушение китайского суверенитета. Тайвань, в свою очередь, категорически отвергает модель «одна страна, две системы», которую Пекин продвигает еще с 1980-х годов.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».