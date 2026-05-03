Швеция запустила космического шпиона

Швеция вывела на орбиту первый из десяти разведывательных спутников, которые будут использоваться для слежки за Россией. Запуск состоялся 3 мая с базы Ванденберг в Калифорнии силами компании SpaceX.
Аппарат будет заниматься картированием военных объектов на территории России и отслеживать передвижение российских войск. В шведском Минобороны подчеркнули, что спутники не имеют наступательных функций и предназначены только для разведки.
В ближайшие годы Швеция планирует развернуть собственную группировку из примерно десяти таких спутников. Сейчас шведская армия получает данные от союзников и коммерческих операторов.
Спутник размером со стиральную машину совершает оборот вокруг Земли за полтора часа. Выход на рабочую орбиту займет около месяца. Первый год аппаратом будет управлять компания-производитель Planet Labs, затем контроль перейдет к шведским военным.
Также сообщалось, что в конце марта самолет ВВС Швеции следил за российской границей в направлении Санкт-Петербурга и Мурманска.
Власти Швеции считают Россию главной угрозой, называя её «серьезной и конкретной». В разведке страны заявляли, что Европе нельзя ослаблять бдительность в отношении России. Президент России Владимир Путин называл публикации о возможном нападении на страны НАТО «чушью».