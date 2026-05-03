Командующий ВВС и войсками ПВО: Беларусь практически ежедневно фиксирует нарушение госграницы в воздухе

Командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович заявил в эфире телеканала СТВ, что республика практически ежедневно фиксирует нарушение своей государственной границы в воздушном пространстве своими дежурными силами.
Лукьянович назвал причины происходящего:
«Это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации, на юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывает, беспилотные летательные аппараты отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства радиоэлектронной борьбы влияют на маршрут полета».
Также командующий обозначил: если воздушная цель представляет угрозу критически важным объектам Беларуси, она уничтожается.
