Командующий ВВС и войсками ПВО: Беларусь практически ежедневно фиксирует нарушение госграницы в воздухе

ВВС и ПВО Беларуси практически ежедневно фиксируют нарушение границы в воздухе.

Источник: Комсомольская правда

Командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович заявил в эфире телеканала СТВ, что республика практически ежедневно фиксирует нарушение своей государственной границы в воздушном пространстве своими дежурными силами.

Лукьянович назвал причины происходящего:

«Это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации, на юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывает, беспилотные летательные аппараты отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства радиоэлектронной борьбы влияют на маршрут полета».

Также командующий обозначил: если воздушная цель представляет угрозу критически важным объектам Беларуси, она уничтожается.

Тем временем Минтруда назвало новые правила ношения касок строителями в Беларуси, а также критерии работы на высоте, а также с приставной лестницей.

А коммунальщики предупредили, что придут с осмотром в дома белорусов.

Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше