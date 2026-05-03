США уходят: ЕС боится остаться один на один с Россией

Тревогу среди союзников вызвало подтверждение Пентагоном вывода 5 тысяч военнослужащих из Германии в течение ближайшего года. Более того, Вашингтон пересматривает планы по размещению на немецкой территории батальона с дальнобойным оружием. По информации газеты, американское оборонное ведомство отказалось предоставить НАТО график отзыва других критически важных ресурсов, включая системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также каналы спутниковой разведки.