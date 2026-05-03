США уходят: ЕС боится остаться один на один с Россией

Евросоюзу грозит многолетний коллапс системы безопасности из-за спонтанного решения Вашингтона сократить свое военное присутствие.

Евросоюзу грозит многолетний коллапс системы безопасности из-за спонтанного решения Вашингтона сократить свое военное присутствие. Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на военных чиновников, лидеры стран НАТО опасаются, что США забирают оборонные активы быстрее, чем Европа успевает создавать собственные аналоги.

«Если Трамп спонтанно выведет другие оборонные средства, то это может привести к крупным и опасным провалам в системе безопасности Европы на многие годы», — пишет издание.

Тревогу среди союзников вызвало подтверждение Пентагоном вывода 5 тысяч военнослужащих из Германии в течение ближайшего года. Более того, Вашингтон пересматривает планы по размещению на немецкой территории батальона с дальнобойным оружием. По информации газеты, американское оборонное ведомство отказалось предоставить НАТО график отзыва других критически важных ресурсов, включая системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также каналы спутниковой разведки.

Ситуация усугубляется неготовностью Европы к самостоятельному обеспечению обороны. Несмотря на наличие ряда проектов по созданию крылатых и баллистических ракет, многие из них, по признанию экспертов, «застряли» на начальных этапах разработки. В связи с этим лидеры стран Альянса планируют экстренно обсудить пути предотвращения стратегического вакуума на июльском саммите в Анкаре.

