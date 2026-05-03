Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аракчи: Иран получил от США ответ на свой план прекращения войны из 14 пунктов

Соединённые Штаты через пакистанских посредников передали Ирану официальный ответ на предложение Тегерана по урегулированию конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

Источник: Life.ru

«Американцы передали пакистанской стороне ответ на 14-пунктный план Ирана, и мы сейчас его изучаем», — приводит слова главы МИД иранская гостелерадиокомпания.

При этом Аракчи подчеркнул, что иранский план касается исключительно прекращения военных действий и не затрагивает вопросы, связанные с ядерной сферой.

Напомним, что Иран через пакистанских посредников передал США свой проект соглашения об окончательном прекращении боевых действий и ожидает реакции Вашингтона, заявил замглавы МИД Казем Гарибабади. По его словам, мяч теперь на стороне США: выбор между дипломатией и продолжением конфронтации за Вашингтоном. Тегеран готов ко всем сценариям, но по-прежнему с недоверием относится к американской стороне.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше