Аракчи: Иран получил от США ответ на свой план прекращения войны из 14 пунктов

При этом Аракчи подчеркнул, что иранский план касается исключительно прекращения военных действий и не затрагивает вопросы, связанные с ядерной сферой.
Напомним, что Иран через пакистанских посредников передал США свой проект соглашения об окончательном прекращении боевых действий и ожидает реакции Вашингтона, заявил замглавы МИД Казем Гарибабади. По его словам, мяч теперь на стороне США: выбор между дипломатией и продолжением конфронтации за Вашингтоном. Тегеран готов ко всем сценариям, но по-прежнему с недоверием относится к американской стороне.
