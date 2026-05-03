Мирошник рассказал о масштабах махинаций Миндича и Зеленского

«Размах коррупционных махинаций “группы Миндича-Зеленского” исчисляется сотнями миллионов долларов, поступающих на Украину в виде иностранной помощи и извлекаемых из украинского бюджета», — сказал Мирошник.
Он подчеркнул, что это те самые средства, которые были выделены иностранными донорами из бюджетов своих стран «под бравурные речи о необходимости немедленного спасения Украины и Европы».
«Аппетиты коррупционной ОПГ распространялись не только на энергетический сектор Украины, но и на самую “вкусную” часть бюджета — оборонную, составляющую десятки миллиардов долларов, игнорируя всю “сердечную боль” и патриотическую риторику Зеленского, играющего роль на мировой сцене верховного главнокомандующего Украины», — подчеркнул посол.
Издание «Украинская правда» опубликовало данные о том, что фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Зеленского Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах компании FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.