FT: с начала президентства Трампа Минюст США потерял четверть юристов

За первый год президентства Дональда Трампа — с января 2025-го по январь 2026 года — примерно четверть от общего числа юристов покинули Министерство юстиции США, пишет Financial Times (FT). Из почти 13 тыс. специалистов, работавших в министерстве в начале прошлого года, уволились или были уволены 3,4 тыс. человек. При этом Минюст нанял на работу лишь 771 нового сотрудника, так что общее их число работников в ведомстве сократилось на 20%. В целом же за год Минюст покинули более 8,5 тыс. сотрудников, это крупнейшее сокращение штата как минимум за последнее десятилетие.