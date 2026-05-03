Трамп отверг трехэтапный мирный план Ирана

«[Я] изучил новое иранское предложение, и оно для меня неприемлемо», — сказал Трамп.
Накануне Тегеран представил Вашингтону новое мирное предложение из 14 пунктов. Трамп сразу усомнился, что предложенные Ираном условия прекращения конфликта будут приняты. Однако, по его словам, Вашингтон изучит план.
По данным Al Jazeera, Иран представил США трехэтапный план завершения войны, предусматривающий переход от перемирия к долгосрочному урегулированию на Ближнем Востоке. Тегеран предложил в первую очередь заключить долгосрочный мир и открыть Ормузский пролив. Иран также согласился на заморозку обогащения урана сроком до 15 лет, но отказался уничтожать свои ядерные объекты.