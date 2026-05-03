Трамп отверг трехэтапный мирный план Ирана

По данным Al Jazeera, Иран представил США трехэтапный план завершения войны, предусматривающий переход от перемирия к долгосрочному урегулированию на Ближнем Востоке. Тегеран предложил в первую очередь заключить долгосрочный мир и открыть Ормузский пролив. Иран также согласился на заморозку обогащения урана сроком до 15 лет, но отказался уничтожать свои ядерные объекты.