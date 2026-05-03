Швеция задержала пятое «связанное с теневым флотом» судно

Береговая охрана Швеции задержала судно, «предположительно, входящее в состав российского теневого флота», сообщил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Болин в X.
Судно под названием Jin Hui подозревается в плавании под фиктивным флагом, написал он. Оно находится под санкциями ЕС, Великобритании и Украины, уточнил министр.
По словам Болин, Jin Hui было остановлено в шведских территориальных водах недалеко от Треллеборга в воскресенье днем.
SVT отмечает, что это уже пятое судно, на борт которого поднялись представители шведских властей за последнее время.
В береговой охране считают, что судно нарушило морское право из-за несоответствия требованиям мореходности.
«Шведская береговая охрана подозревает, что судно ходит под ложным флагом, поскольку существует ряд неопределенностей относительно статуса флага судна, и, следовательно, оно не соответствует требованиям мореходности, установленным в международных правилах и соглашениях», — говорится в сообщении.
Там уточнили, что Jin Hui длиной 182 м шло под сирийским флагом, вероятно, пустым. Пункт назначения неизвестен.
Операция по задержанию была проведена вместе со шведской полицией и прошла «спокойно, согласно плану», отметили в береговой охране. Судно сопровождено на якорную стоянку, начато расследование. В настоящее время никто не задержан, уточнил прокурор Адриен Комбье-Хогг.
«Посольство России в Швеции направило Береговой охране Швеции запрос с целью уточнить, имеются ли на борту задержанного судна российские граждане. Официального ответа пока не поступало», — сообщили «РИА Новости» в российской дипмиссии.
В марте шведская береговая охрана при поддержке полиции задержала сухогруз Caffa под флагом Гвинеи, следовавший из России в Испанию. Российское посольство сообщило, что десять из 11 членов экипажа имеют гражданство России. Позднее шведская прокуратура арестовала Caffa по запросу украинской стороны.
В апреле Швеция также задержала балкер Hui Yuan, шедший из России под флагом Панамы, по подозрению в нарушении экологического законодательства. Позднее ему разрешили покинуть страну.
МИД России заявлял, что европейские государства, такие как Франция, Швеция и Финляндия, «безнаказанно останавливают и препровождают в свои порты неугодные им суда, обвиняя их в нарушении каких-то “международных” санкций. Под прикрытием борьбы с “теневым флотом” они осуществляют “разбой на морских коммуникациях”, считают там.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.