Зеленский обратился с просьбой к норвежскому премьеру

Владимир Зеленский обратился к премьеру Норвегии Йонасу Стере с просьбой поставить Украине природный газ для следующей зимы.

Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что в ходе встречи с норвежским премьером энергетической поддержке Украины было уделено особое внимание.

Утром сообщалось, что Зеленский прибыл в Армению, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который стартует 4 мая.

Также в столице Армении 4 и 5 мая будет проходить первый саммит Армения — ЕС, в рамках которого Европейский союз будут представлять президент Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

