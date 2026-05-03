В Белоруссии заявили о постоянных нарушениях воздушного пространства БПЛА

«Непростая военно-политическая обстановка сейчас складывается. Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей, европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО. Наши дежурные службы практически ежедневно фиксируют нарушения государственной границы в воздушном пространстве», — сказал Лукьянович.
По его словам, это в первую очередь связано со сложным географическим положением страны, поскольку есть «выступы» как на территорию Украины, так и на территорию Российской Федерации на юге и на востоке.
«Поэтому от тех маршрутов, которые пролегают мимо наших границ, бывает, беспилотные летательные аппараты отклоняются и нарушают воздушное пространство. В том числе средства электронной борьбы влияют на маршрут полета. Мы эти случаи фиксируем. При нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь и если воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, данная цель уничтожается», — сказал командующий.