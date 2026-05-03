В Белоруссии заявили о постоянных нарушениях воздушного пространства БПЛА

«Поэтому от тех маршрутов, которые пролегают мимо наших границ, бывает, беспилотные летательные аппараты отклоняются и нарушают воздушное пространство. В том числе средства электронной борьбы влияют на маршрут полета. Мы эти случаи фиксируем. При нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь и если воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, данная цель уничтожается», — сказал командующий.