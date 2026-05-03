СК РФ проверит обстоятельства инцидента с перевернувшимся катером на Москве-реке

Следственный комитет России заявил, что западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало проверку в связи с инцидентом с перевернувшимся катером на Москве-реке в районе подмосковного Красногорска.
Катер, как сообщалось, перевернулся, когда на его борту находились пассажиры.
Количество пострадавших уточняется.
Проверка была организована по ст. 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По результатам проверки планируется принять процессуальное решение.
Также следствие даст оценку действиям допустивших несоблюдение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта по статье 263 УК РФ.
