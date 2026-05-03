«Люди боятся ТЦК»: В Раде призвали сделать что-то с нечеловеческой системой мобилизации

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал распустить территориальные центры комплектования на Украине из-за случаев применения насилия при мобилизации. Соответствующий пост он опубликовал в одной из социальных сетей.

Источник: Life.ru

По словам парламентария, нормальную систему невозможно построить на лжи, обмане и насилии. Он предложил создать вместо военкоматов «систему человечного гражданского рекрутинга».

Поводом для заявления послужил очередной инцидент с сотрудниками ТЦК, на этот раз — в селе Ратное Волынской области. Там военные устроили погоню за мужчинами и избили их. В самом военкомате заявили, что травмы люди получили якобы из-за собственной неосторожности.

«Люди боятся ТЦК, и, собственно, боятся именно за такие случаи», — добавил Гончаренко*.

Ранее глава антикоррупционного совета при украинском Минобороны Юрий Гудименко заявил, что сотрудники военкоматов намерены усилить рейды и активнее проверять мужчин в тренажёрных залах. Он отметил, что такая задача поставлена и работа уже ведётся.

*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.