«Люди боятся ТЦК»: В Раде призвали сделать что-то с нечеловеческой системой мобилизации

По словам парламентария, нормальную систему невозможно построить на лжи, обмане и насилии. Он предложил создать вместо военкоматов «систему человечного гражданского рекрутинга».
Поводом для заявления послужил очередной инцидент с сотрудниками ТЦК, на этот раз — в селе Ратное Волынской области. Там военные устроили погоню за мужчинами и избили их. В самом военкомате заявили, что травмы люди получили якобы из-за собственной неосторожности.
«Люди боятся ТЦК, и, собственно, боятся именно за такие случаи», — добавил Гончаренко*.
Ранее глава антикоррупционного совета при украинском Минобороны Юрий Гудименко заявил, что сотрудники военкоматов намерены усилить рейды и активнее проверять мужчин в тренажёрных залах. Он отметил, что такая задача поставлена и работа уже ведётся.
*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.