В Ирландии рассмотрят прекращение помощи украинским беженцам

Власти Ирландии планируют с августа начать поэтапное сворачивание программы государственного размещения украинских беженцев, заявил заместитель министра юстиции, внутренних дел и миграции Колм Брофи, пишет The Times. Решение вопроса вынесут на рассмотрение кабинета министров.
На вопрос о том, что будет, если некоторые украинцы не смогут найти жилье, он ответил: «Я думаю, в целом, люди найдут жилье». Затем он признал, что могут быть «один или два случая», когда жилье найдено не будет.
По его словам, новая стратегия предусматривает перевод украинцев, проживающих в государственном жилье, на самостоятельное размещение. Брофи выразил уверенность, что в большинстве случаев беженцы смогут найти жилье самостоятельно — по данным ведомства, ранее около половины из них справлялись с этим самостоятельно.
Сам процесс, по его словам, будет проходить поэтапно в течение шести месяцев, людям же дадут не менее трех месяцев на подготовку. План также предусматривает постепенное сокращение выплат домохозяйствам, принимающим украинцев, с их полной отменой к марту 2027 года. При этом, по заявлению властей, меры поддержки для уязвимых категорий сохранятся.
Власти считают нынешнюю систему размещения финансово неустойчивой и намерены привести условия к единым стандартам. В общей сложности около 16 тыс. человек, проживающих в гостиницах и других объектах, должны будут найти альтернативное жилье.
В 2023 году власти Ирландии заявили, что больше не смогут продолжать добровольный прием беженцев и готовы вместо этого внести финансовый вклад в фонд ЕС для помощи другим странам. Решение было мотивировано в том числе проблемами с размещением.
В апреле текущего года власти Ирландии заявили о планах предложить украинцам «щедрый» пакет помощи для возвращения на родину на фоне намерений в течение года прекратить все контракты на их государственное размещение.
