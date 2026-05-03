Сбегут быстрее, чем те окрепнут: Ослабление присутствия США грозит ЕС катастрофой в безопасности

По данным аналитиков, если президент США Дональд Трамп неожиданно выведет другие оборонные средства — это приведёт к крупным и опасным провалам в безопасности Европы. Последствия растянутся на многие годы.
В материале указано, что европейские страны запустили ряд проектов по созданию крылатых и баллистических ракет. Однако многие разработки застряли на ранней стадии проектирования.
Немецкие чиновники заявили, что лидеры стран НАТО продолжат обсуждение на июльском саммите в Анкаре. Главная тема — как не допустить провалов в системе безопасности.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в отношениях ЕС и США наступает точка невозврата. Он сделал это заявление на фоне решения Дональда Трампа вывести часть американского контингента из Германии. Вучич назвал вывод войск важным политическим сигналом. По его словам — этот шаг запускает механизм стремительного противостояния между немцами и американцами.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.