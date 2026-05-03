Стало известно, какую тему не обсудили Бабиш и Зеленский при встрече в Армении

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш и Владимир Зеленский провели переговоры в Ереване.
Как заявили СМИ, «чешская инициатива по боеприпасам» в рамках встречи не обсуждалась.
«Чешская инициатива по боеприпасом» представляет собой проект, в рамках которого Прага выступает в роли координатора сбора артснарядов в третьих странах для ВСУ.
Утром сообщалось, что Зеленский прибыл в Армению, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который стартует 4 мая.
Также в столице Армении 4 и 5 мая будет проходить первый саммит Армения — ЕС, в рамках которого Европейский союз будут представлять президент Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
