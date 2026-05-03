Трамп вновь призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху

В апреле газета New York Times сообщила со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников, что Герцог вместо помилования Нетаньяху по делу о коррупции хотел бы сначала добиться от него признания вины. Источники газеты подчеркнули, что президент ставит своей целью укрепление единства и потому на текущем этапе не планирует как-либо отвечать на прошение Нетаньяху о помиловании, а предпочитает решить этот вопрос путем переговоров.