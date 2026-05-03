Трамп вновь призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху

«Трамп вновь призвал президента Герцога помиловать Биньямина Нетаньяху», — говорится в сообщении гостелерадиокомпании.
Трамп в интервью Kan назвал Нетаньяху «премьер-министром военного времени».
«Израиля бы не существовало, если бы не я и Биби (Нетаньяху — ред.), именно в таком порядке. Вам нужен премьер-министр, который может сосредоточиться на войне, а не на глупостях», — заявил Трамп в интервью.
Герцог ранее неоднократно заявлял, что решение о помиловании Нетаньяху, в отношении которого в суде рассматриваются несколько дел, будет приниматься строго в соответствии с законом и процедурами, установленными правовой системой, а также по совести.
В апреле газета New York Times сообщила со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников, что Герцог вместо помилования Нетаньяху по делу о коррупции хотел бы сначала добиться от него признания вины. Источники газеты подчеркнули, что президент ставит своей целью укрепление единства и потому на текущем этапе не планирует как-либо отвечать на прошение Нетаньяху о помиловании, а предпочитает решить этот вопрос путем переговоров.
В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Нетаньяху же ранее утверждал, что цель обвинений против него — смещение его с поста главы правительства.