Макрон рассказал, о ком думает в Армении

Французский президент Эммануэль Макрон сказал, что его жена Брижит не смогла приехать с ним в Армению, но он думает о ней.
Также Макрон сказал, что Бриджит приносит извинения, что осталась в Париже, и много думает об Армении.
Президент Франции примет участие в саммите Армения-ЕС и саммите Европейского политического сообщества. Также он встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом страны Ваагном Хачатуряном, который встретил его в аэропорты.
В ходе госвизита Макрон также возложит венок в мемориальном комплексе памяти жертв геноцида армян «Цицернакаберд», посетит музей-институт древних рукописей Матенадаран и побывает в Гюмри, втором по величине городе Армении, где почтит память жертв землетрясения 1988 года. Пашинян и Макрон посетят в Гюмри концерт «Музыкальный мост: Армения — Франция».
