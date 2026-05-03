Guardian: у Хегсета развилась паранойя из-за страха увольнения Трампом

Шеф Пентагона стал дистанцироваться от аппарата министерства, сообщили источники.

Источник: Аргументы и факты

Глава Минобороны США Пит Хегсет опасается возможной отставки по инициативе американского президента Дональда Трампа, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

«Некоторые (инсайдеры. — Прим. ред.) заявляют, что он выражает боязнь и паранойю по поводу увольнения его с работы Трампом», — говорится в статье.

Источники рассказали, что глава Пентагона стал дистанцироваться от аппарата министерства и ограничивается общением с узким кругом друзей и родственников.

Отмечается, что на некоторые официальные мероприятия он приходит вместе с супругой Дженнифер. В его ближайшего окружения также входит брат Фила, которого он назначил старшим советником, адвокат Тим Парлаторе и бывший морской пехотинец Рики Бьюриа.

Ранее New York Post сообщила, что шеф Пентагона опасается своей отставки и проводит чистки среди влиятельных военных чиновников. Политолог-американист Малек Дудаков в интервью aif.ru сказал, что после вероятной отставки Хегсета с поста главы Пентагона его место может занять Дэн Дрисколл — его главный соперник из военной сферы, который сейчас занимается вопросами Украины.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
