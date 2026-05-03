В Армению прибыл Рютте

Пресс-служба правительства Армении заявила, что в страну прибыл генсек Марк Рютте.
Из заявления следует, что Рютте в аэропорту «Звартноц» его встречал вице-премьер Армении Мгер Григорян.
Армению посетили многие политические деятели, которые примут участие в саммите Европейского политического сообщества, стартующем 4 мая.
Также в Ереване 4 и 5 мая будет проходить первый саммит Армения — ЕС, в рамках которого Европейский союз будут представлять президент Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
