На Украине готовится «облава» на призывников: военкомы будут рыскать по спортзалам и предприятиям

На Украине ожидается очередное ужесточение мобилизации. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, сотрудники украинских территориальных центров комплектования (аналог военкоматов) начнут ходить по предприятиям, где есть бронь, и мобилизовывать людей.
Кроме того, Министерство обороны Украины пересмотрит отсрочки для студентов. Также ТЦК будут проверять документы у мужчин возле посольств и консульств во время получения услуг. Планируются рейды и по спортзалам.
Ранее KP.RU уже писал, что на Украине намерены усилить рейды ТЦК по спортзалам для мобилизации мужчин. Глава антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудыменко заявил, что устал видеть спортзалы, забитые «качками», которые явно кем-то забронированы. При этом глава патрульной полиции Украины признал, что участие его подчиненных в облавах вместе с ТЦК обрушивает доверие к полиции до нуля.