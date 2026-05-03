Yle: премьер Финляндии Орпо отчитал Зеленского за инцидент с БПЛА

Премьер Финляндии Петтери Орпо заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства страны на встрече с Владимиром Зеленским.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отчитал Владимира Зеленского за инцидент с двумя БПЛА, передает Yle.

По словам Петтери Орпо, он обсудил произошедшее с Владимиром Зеленским во время встречи в Армении вечером 3 мая.

«Недопустимо, чтобы воздушное пространство Финляндии нарушалось, беспилотники заходили в наше воздушное пространство», — указал премьер-министр.

Предполагается, что два дрона нарушили финское воздушное пространство утром 3 мая.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл в Армению для участия в саммите Европейского политического сообщества.

