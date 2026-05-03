Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Береговая охрана Швеции задержала подсанкционный танкер Jin Hui в Балтийском море

Береговая охрана Швеции перехватила танкер Jin Hui в Балтийском море к юго-западу от города Треллеборг. Об этом сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на пресс-службу ведомства. Судно находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и Украины.

Береговая охрана Швеции перехватила танкер Jin Hui в Балтийском море к юго-западу от города Треллеборг. Об этом сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на пресс-службу ведомства. Судно находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и Украины.

Как отмечается в публикации, танкер шел разгруженным, его пункт назначения неизвестен. «Мы подозреваем нарушение морского права в связи с недостаточной мореходностью. Именно по этой причине мы решили вмешаться», — рассказали в пресс-службе береговой охраны.

Кроме того, ведомство подозревает судно в использовании ложного флага. По данным телеканала, танкер ходит под флагом Сирии. При этом министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин в соцсети Х отметил, что судно предположительно входит в состав российского «теневого флота».

Возглавляющий расследование прокурор Адриен Комбье-Хогг сообщил, что никто из экипажа в настоящее время не задержан. Судно поставили на якорную стоянку для дальнейшего расследования.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше