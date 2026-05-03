Основатель партии «Неподчинившаяся Франция» примет участие в выборах президента

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на апрель 2027 года. Конкретная дата пока не определена, но он должен пройти за 20−35 дней до истечения срока полномочий действующего президента Эмманюэля Макрона 13 мая 2027 года. Если в первом туре ни один из претендентов на пост главы государства не получит более 50% голосов, то два кандидата, набравшие наибольшее их число, примут участие во втором туре голосования, который проводится спустя две недели.