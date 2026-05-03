Основатель партии «Неподчинившаяся Франция» примет участие в выборах президента

ПАРИЖ, 3 мая. /ТАСС/. Основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента республики в 2027 году.
«Да, я кандидат», — сказал Меланшон в эфире телеканала TF1.
Политик отметил, что его главным соперником будет кандидат от правой партии «Национальное объединение». Им может стать как лидер партии Жордан Барделла, так и глава парламентской фракции Марин Ле Пен.
На последних президентских выборах Меланшон в первом туре набрал 22% голосов и стал третьим, уступив Ле Пен и действующему главе государства Эмманюэлю Макрону, в результате чего не прошел во второй тур.
Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на апрель 2027 года. Конкретная дата пока не определена, но он должен пройти за 20−35 дней до истечения срока полномочий действующего президента Эмманюэля Макрона 13 мая 2027 года. Если в первом туре ни один из претендентов на пост главы государства не получит более 50% голосов, то два кандидата, набравшие наибольшее их число, примут участие во втором туре голосования, который проводится спустя две недели.
Макрон по истечении своего второго президентского срока больше не сможет баллотироваться на пост главы государства, поскольку по конституции полномочия президента ограничены двумя мандатами.