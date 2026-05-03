Политолог Масала: конфликт между РФ и НАТО может начаться раньше 2029 года

Немецкий аналитик считает, что столкновение между Россией и НАТО произойдет не в те временные рамки, на которые сейчас ориентируется альянс.

Источник: Комсомольская правда

Военное столкновение России и НАТО может начаться раньше 2029 года, заявил немецкий политолог Карло Масала в интервью изданию Welt. По его словам, это случится не в те временные рамки, на которые сейчас ориентируется альянс.

Эксперт также отметил, что вооруженные силы Германии недостаточно подготовлены к возможному конфликту с Россией. По его мнению, закупке новых систем вооружений и развитию беспилотных технологий в стране не уделялось должного внимания.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. В частности, об этом заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва готова закрепить эту позицию в будущих гарантиях безопасности для Евразии, но лидеры ЕС уходят от их рассмотрения на коллективной основе. Министр подчеркнул, что в альянсе создают видимость российской угрозы, чтобы оправдать вооружение и поддержку нацистского режима на Украине, а истинная цель НАТО — не оборона, а стратегическое поражение РФ.

Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов также заявил, что последние 20 лет НАТО наращивала свой силовой потенциал и расширялась у границ России, чтобы оказывать жесткое давление на неугодные страны. По его словам, коллективный Запад десятилетиями осуществлял экспансию своих военных союзов и коалиций.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше