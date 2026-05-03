Военное столкновение России и НАТО может начаться раньше 2029 года, заявил немецкий политолог Карло Масала в интервью изданию Welt. По его словам, это случится не в те временные рамки, на которые сейчас ориентируется альянс.
Эксперт также отметил, что вооруженные силы Германии недостаточно подготовлены к возможному конфликту с Россией. По его мнению, закупке новых систем вооружений и развитию беспилотных технологий в стране не уделялось должного внимания.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. В частности, об этом заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва готова закрепить эту позицию в будущих гарантиях безопасности для Евразии, но лидеры ЕС уходят от их рассмотрения на коллективной основе. Министр подчеркнул, что в альянсе создают видимость российской угрозы, чтобы оправдать вооружение и поддержку нацистского режима на Украине, а истинная цель НАТО — не оборона, а стратегическое поражение РФ.
Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов также заявил, что последние 20 лет НАТО наращивала свой силовой потенциал и расширялась у границ России, чтобы оказывать жесткое давление на неугодные страны. По его словам, коллективный Запад десятилетиями осуществлял экспансию своих военных союзов и коалиций.