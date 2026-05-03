Трамп снова призвал президента Израиля Герцога помиловать Нетаньяху

Глава Белого дома вновь призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху, которого он назвал «премьер-министром военного времени».

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что президент Израиля Ицхак Герцог должен помиловать главу правительства страны Биньямина Нетаньяху на фоне судебных разбирательств против него. Об этом сообщает израильская государственная телерадиокомпания Kan.

В интервью изданию Трамп назвал Нетаньяху «премьер-министром военного времени».

«Израиля бы не было, если бы не я и Биби (Нетаньяху), именно в таком порядке. Вам нужен премьер-министр, который может сосредоточиться на войне, а не на глупостях», — сказал американский президент.

Ранее сообщалось, что Герцог вместо помилования Нетаньяху по коррупционному делу сначала хочет добиться от него признания своей вины.