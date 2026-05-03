Прокуратура Ливана запретила показ видеоролика, оскорбляющего лидера «Хезболлах»

Ранее «Хезболлах» призвала своих сторонников воздержаться от акций протеста в ответ на трансляцию в эфире LBCI 45-секундного ролика, созданного искусственным интеллектом. В заявлении организации, переданном в телеграм-канале, подчеркивалось, что этот провокационный шаг преследует цель «разжечь неконтролируемую вражду среди ливанского народа». «Призываем всех активистов осознать эту опасность и воздержаться от вовлечения в коварные планы врагов Ливана», — указывалось в тексте.