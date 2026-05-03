Прокуратура Ливана запретила показ видеоролика, оскорбляющего лидера «Хезболлах»

В ролике лидер организации шейх Наим Касем и бойцы сил сопротивления, которые совершают военные операции против Израиля на юге Ливана, изображаются в виде персонажей видеоигры Angry Birds.

БЕЙРУТ, 3 мая. /ТАСС/. Власти Ливана осудили любые действия, направленные на разжигание религиозной розни в стране, в том числе путем распространения видеороликов, оскорбляющих авторитетных политиков.

Как сообщил новостной портал Naharnet, по требованию премьер-министра республики Навафа Салама генеральная прокуратура запретила 3 мая показ на телеканале LBCI сатирического анимационного ролика, который высмеивает руководство шиитской организации «Хезболлах». В нем лидер организации шейх Наим Касем и бойцы сил сопротивления, которые совершают военные операции против Израиля на юге Ливана, изображаются в виде персонажей видеоигры Angry Birds.

Ранее «Хезболлах» призвала своих сторонников воздержаться от акций протеста в ответ на трансляцию в эфире LBCI 45-секундного ролика, созданного искусственным интеллектом. В заявлении организации, переданном в телеграм-канале, подчеркивалось, что этот провокационный шаг преследует цель «разжечь неконтролируемую вражду среди ливанского народа». «Призываем всех активистов осознать эту опасность и воздержаться от вовлечения в коварные планы врагов Ливана», — указывалось в тексте.

Президент республики Джозеф Аун в свою очередь заявил, что нападки на деятелей религиозных общин являются «предосудительными и неприемлемыми актами». «Такие действия наносят вред ценностям, которые воплощают единство Ливана», — подчеркнул политик.

