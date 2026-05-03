Боливарианский альянс осудил заявления США о применении силы против Кубы

«Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА) глубоко обеспокоен и решительно выступает против эскалации выступлений правительства Соединенных Штатов о применении силы против братской Республики Куба, что ставит под угрозу мир и стабильность в Латинской Америке и Карибском бассейне», — говорится в заявлении АЛБА.
Боливарианский альянс призвал международное сообщество противостоять угрозе применения силы против Кубы и обратился к правительству США с призывом вести диалог без угроз и условий, в полном соответствии с Уставом ООН, при соблюдении суверенитета и независимости островного государства. Страны АЛБА заявили о готовности активно содействовать взаимопониманию между народами и сохранению зоны мира в Латинской Америке и Карибском бассейне.
В региональное объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна АЛБА, образованное в 2004 году, входят Антигуа и Барбуда, Венесуэла, Гренада, Доминика, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия.