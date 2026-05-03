Боливарианский альянс осудил заявления США о применении силы против Кубы

Боливарианский альянс призвал международное сообщество противостоять угрозе применения силы против Кубы и обратился к правительству США с призывом вести диалог без угроз и условий, в полном соответствии с Уставом ООН, при соблюдении суверенитета и независимости островного государства. Страны АЛБА заявили о готовности активно содействовать взаимопониманию между народами и сохранению зоны мира в Латинской Америке и Карибском бассейне.