Мерц призвал социал-демократов к компромиссам внутри коалиции

«Но у меня нет полномочий губить ХДС. Партия мне этого не позволяла, и в мои планы это не входит. В этой коалиции голос ХДС/ХСС должен быть слышен», — заявил Мерц. Он разделил мнение о том, что пока это удается недостаточно хорошо. «Я не ищу другого большинства. Но это не должно наводить СДПГ на мысль, что она может делать с нами все, что захочет», — заметил глава правительства ФРГ. В то же время он обратился к сторонникам блока ХДС/ХСС. «Забудьте о надеждах на какое-либо правительство меньшинства и поддержку со стороны партии “Альтернатива для Германии”. Со мной это исключено», — резюмировал Мерц.