Мерц призвал социал-демократов к компромиссам внутри коалиции

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц настойчиво призвал младшего партнера по коалиции — Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) — к большей готовности к компромиссам внутри правительства ФРГ и настоял на реализации ключевых запросов блока ХДС/ХСС.
«Я ожидаю от СДПГ такой же готовности к компромиссам, какую проявляем мы», — заявил Мерц в эфире телеканала ARD. Выдержки из интервью приводит агентство DPA. Он добавил, что до сих пор был очень терпелив в отношениях с социал-демократами. «Однако СДПГ должна понимать: компромиссы — это не улица с односторонним движением. Обе стороны должны идти на компромиссы», — сказал канцлер.
Вместе с тем Мерц подчеркнул, что ожидает прихода к общим решениям, которые затем могут быть проведены через парламент. В частности, в первом полугодии планируется утвердить основные положения пенсионной реформы. Канцлер указал на растущее недовольство внутри консерваторов из-за взаимных компромиссов. Он отметил, что получил очень высокий результат при переизбрании на пост председателя партии.
«Но у меня нет полномочий губить ХДС. Партия мне этого не позволяла, и в мои планы это не входит. В этой коалиции голос ХДС/ХСС должен быть слышен», — заявил Мерц. Он разделил мнение о том, что пока это удается недостаточно хорошо. «Я не ищу другого большинства. Но это не должно наводить СДПГ на мысль, что она может делать с нами все, что захочет», — заметил глава правительства ФРГ. В то же время он обратился к сторонникам блока ХДС/ХСС. «Забудьте о надеждах на какое-либо правительство меньшинства и поддержку со стороны партии “Альтернатива для Германии”. Со мной это исключено», — резюмировал Мерц.
Правящая коалиция ФРГ переживает сложные времена. Среди партнеров усилились разногласия по ключевым реформам, которые они договорились реализовать в нынешний легислатурный период. Как сообщила газета Bild со ссылкой на источники, в окружении канцлера Фридриха Мерца уже были размышления над вариантом распада коалиции. 28 апреля депутат Бундестага от ХДС, глава Парламентского круга среднего бизнеса Кристиан фон Штеттен высказал мнение, что правительство ФРГ под руководством Мерца не продержится до окончания срока полномочий и распадется раньше.
6 мая исполнится год с того момента, как нынешнее правительство ФРГ приступило к исполнению своих обязанностей. В опросах позиции ХДС/ХСС и СДПГ заметно пошатнулись. Тем временем «Альтернатива для Германии» в некоторых рейтингах уже занимает первое место, становясь самой популярной партией в ФРГ.