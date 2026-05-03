Премьер Финляндии: нарушения финского пространства дронами ВСУ недопустимо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки поддерживают Киев в украинском конфлекте, но считают недопустимым нарушение финского воздушного пространства украинскими БПЛА.

Орпо сказал, что, согласно достоверной информации правительства, два беспилотных аппарата ВСУ двигались в сторону границы с Россией, пересекая территорию Финляндии.

«Нарушение воздушного пространства всегда является серьезным делом», — сказал финский премьер, которого цитирует телерадиовещатель Yle.

Округ береговой охраны Финского залива пограничной службы проводит предварительное расследование.

