Премьер Финляндии: нарушения финского пространства дронами ВСУ недопустимо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки поддерживают Киев в украинском конфлекте, но считают недопустимым нарушение финского воздушного пространства украинскими БПЛА.
Орпо сказал, что, согласно достоверной информации правительства, два беспилотных аппарата ВСУ двигались в сторону границы с Россией, пересекая территорию Финляндии.
«Нарушение воздушного пространства всегда является серьезным делом», — сказал финский премьер, которого цитирует телерадиовещатель Yle.
Округ береговой охраны Финского залива пограничной службы проводит предварительное расследование.
Читайте материал «Финны возмутились налетом украинских дронов».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.