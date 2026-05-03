Финский премьер заявил Зеленскому о недопустимости нарушения границ дронами

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо после очередного инцидента с залетевшим в страну дроном заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства Финляндии.
Министерство обороны Финляндии заявило в воскресенье об обнаружении неопознанного беспилотника в воздушном пространстве страны неподалеку от границы с Россией.
«Я подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину… Тем не менее недопустимо, что нарушается воздушное пространство Финляндии, и что в него “забредают” дроны», — приводит слова Орпо телерадиовещатель Yle.
Как уточняет вещатель, Орпо таким образом прокомментировал встречу с Зеленским и передал содержание их разговора.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России и предупредил о праве на самооборону.