«Это произойдёт раньше, чем вы думаете»: В Германии спрогнозировали сроки начала войны России и НАТО

Военное столкновение НАТО с Россией случится не в 2029 или 2030 году, а гораздо раньше. Об этом заявил немецкий политолог Карло Масала в интервью Welt.

«Это произойдёт не в 2029 или 2030 году, не в те временные рамки, на которые сейчас ориентируется НАТО. Ожидается, что это произойдет раньше», — говорит политолог.

При этом Германия, по словам Масалы, совсем не готова к такому сценарию. Бундесверу не хватает оружия, беспилотников и современных технологий. Всё это могли бы закупить, но должного внимания не уделили.

Ранее сообщалось, что Франция и Польша анонсировали совместные учения над Балтикой с истребителями Rafale, которые, по данным польских СМИ, могут нести ядерные боеголовки. Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что такие планы могут подорвать Договор о нераспространении ядерного оружия, а Дмитрий Песков назвал их подтверждением милитаризации Европы. Также в Кремле неоднократно подчёркивали, что у России нет планов начинать войну с НАТО.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше