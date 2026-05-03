«Это произойдёт раньше, чем вы думаете»: В Германии спрогнозировали сроки начала войны России и НАТО

Ранее сообщалось, что Франция и Польша анонсировали совместные учения над Балтикой с истребителями Rafale, которые, по данным польских СМИ, могут нести ядерные боеголовки. Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что такие планы могут подорвать Договор о нераспространении ядерного оружия, а Дмитрий Песков назвал их подтверждением милитаризации Европы. Также в Кремле неоднократно подчёркивали, что у России нет планов начинать войну с НАТО.