Иран опроверг сообщения о совместном с США разминировании Ормуза

«Вообще, в наших предложениях (Вашингтону — ред.) нет такого пункта. На мой взгляд, такое утверждение — всего лишь плод воображения некоторых СМИ», — заявил Багаи.
Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади 2 мая сообщил, что Тегеран передал пакистанской стороне как посреднику в контактах с США план по завершению конфликта.
План Тегерана по мирному урегулированию в конфликте с США и Израилем, как сообщали иранские СМИ, состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций в пользу исламской республики, а также создание «нового механизма» судоходства в Ормузском проливе.