Reuters: двое американских военных пропали во время учений в Марокко

Двое американских военнослужащих пропали без вести во время учений недалеко от города Тан-Тан на юге Марокко, пишет Reuters.
«По предварительным данным, двое солдат могли упасть в океан», — заявил агентству американский военный чиновник.
По его словам, инцидент не связан с терроризмом.
Вооружённые силы США, Марокко и других стран-партнёров проводят поисково-спасательную операцию с привлечением наземных, воздушных и морских сил.
