Гонщик Mercedes Антонелли выиграл третью гонку подряд

Пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли одержал победу в основной гонке «Формулы-1» в рамках Гран-при Майами.

Итальянский гонщик, стартовавший с поул-позиции, выиграл третью гонку подряд — до этого он побеждал на этапах в Китае и Японии.

Второе место занял действующий чемпион «Формулы-1» Ландо Норрис из McLaren, третьим финишировал его напарник Оскар Пиастри.

Таким образом, Антонелли продолжает лидировать в личном зачёте. В его активе 100 очков. Второе место занимает Джордж Расселл, у которого 80 очков, третий — Шарль Леклер (63).

Ранее сообщалось, что Гран-при Турции вернут в календарь «Формулы-1» с 2027 года на пять лет.

Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше