«Это не новость»: Мерц сделал вид, что не удивился выводу военных США

«Не всё из того, что мы слышим в последние дни, является новым. Возможно, ситуация несколько обострилась, но это не новость», — приводит выдержки из интервью агентство DPA.
Однако после встречи с Трампом в Белом доме в марте канцлер говорил совсем иначе. Тогда Мерц отмечал, что американский лидер заверил его, что «Соединённые Штаты сохранят своё военное присутствие в Германии».
«Это хорошая новость, хотя иного я и не ожидал», — подчёркивал глава правительства.
В Германии в настоящее время дислоцировано около 38 тысяч американских военнослужащих — это крупнейший контингент ВС США в Европе. 29 апреля Трамп заявил, что США рассматривают возможность сокращения контингента. А 1 мая помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл объявил о распоряжении главы Пентагона Пита Хегсета вывести 5 тысяч военных из Германии.
«Ожидается, что вывод войск будет завершён в течение следующих 6−12 месяцев», — уточнил Парнелл.
Заявление появилось после того, как Мерц критически высказался о военной кампании США против Ирана, указав на отсутствие у Вашингтона чёткой стратегии. 28 апреля Трамп обвинил канцлера ФРГ в том, что тот якобы «считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия».
Ранее Life.ru писал, что бургомистр Рамштайна Ральф Хехлер назвал вывод американских войск катастрофой. По его словам, вместе с военнослужащими уедут и члены их семей — в общей сложности около 10−12 тысяч человек. Если большая часть из них покинет город навсегда, это станет болезненным экономическим ударом. Хехлер привёл в пример города Цвайбрюкен и Пирмазенс — их экономики так и не восстановились после вывода американских войск в 90-х годах.
