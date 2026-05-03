«Это не новость»: Мерц сделал вид, что не удивился выводу военных США

Ранее Life.ru писал, что бургомистр Рамштайна Ральф Хехлер назвал вывод американских войск катастрофой. По его словам, вместе с военнослужащими уедут и члены их семей — в общей сложности около 10−12 тысяч человек. Если большая часть из них покинет город навсегда, это станет болезненным экономическим ударом. Хехлер привёл в пример города Цвайбрюкен и Пирмазенс — их экономики так и не восстановились после вывода американских войск в 90-х годах.