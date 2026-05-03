Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это не новость»: Мерц сделал вид, что не удивился выводу военных США

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал решение президента США Дональда Трампа вывести 5 тысяч американских военнослужащих из ФРГ. В интервью телеканалу ARD он заявил, что не был застигнут врасплох.

Источник: Life.ru

«Не всё из того, что мы слышим в последние дни, является новым. Возможно, ситуация несколько обострилась, но это не новость», — приводит выдержки из интервью агентство DPA.

Однако после встречи с Трампом в Белом доме в марте канцлер говорил совсем иначе. Тогда Мерц отмечал, что американский лидер заверил его, что «Соединённые Штаты сохранят своё военное присутствие в Германии».

«Это хорошая новость, хотя иного я и не ожидал», — подчёркивал глава правительства.

В Германии в настоящее время дислоцировано около 38 тысяч американских военнослужащих — это крупнейший контингент ВС США в Европе. 29 апреля Трамп заявил, что США рассматривают возможность сокращения контингента. А 1 мая помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл объявил о распоряжении главы Пентагона Пита Хегсета вывести 5 тысяч военных из Германии.

«Ожидается, что вывод войск будет завершён в течение следующих 6−12 месяцев», — уточнил Парнелл.

Заявление появилось после того, как Мерц критически высказался о военной кампании США против Ирана, указав на отсутствие у Вашингтона чёткой стратегии. 28 апреля Трамп обвинил канцлера ФРГ в том, что тот якобы «считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия».

Ранее Life.ru писал, что бургомистр Рамштайна Ральф Хехлер назвал вывод американских войск катастрофой. По его словам, вместе с военнослужащими уедут и члены их семей — в общей сложности около 10−12 тысяч человек. Если большая часть из них покинет город навсегда, это станет болезненным экономическим ударом. Хехлер привёл в пример города Цвайбрюкен и Пирмазенс — их экономики так и не восстановились после вывода американских войск в 90-х годах.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше