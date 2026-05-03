France 24: несколько человек погибли от хантавируса на лайнере в Атлантике

На круизном лайнере в Атлантическом океане зафиксирована вспышка хантавируса — три человека погибли, сообщает France 24 со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.
По данным ВОЗ, один случай заражения подтверждён лабораторно, ещё пять считаются подозрительными. Всего заболели шесть человек. Трое из них скончались, один находится в реанимации в Южной Африке.
Уточняется, что вспышка произошла на судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде.
В статье отмечается, что хантавирус обычно передаётся человеку от грызунов и может вызывать тяжёлые респираторные заболевания.
