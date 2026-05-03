Вывод американских военных не связан со спором с Трампом, заявил Мерц

«Связи нет», — заявил Мерц в интервью телеканалу ARD, выдержки записи которого приводит газета Handelsblatt.
Он также заверил, что о предстоящем частичном выводе американского контингента из ФРГ якобы было известно заранее.
«Возможно, эта ситуация немного обострилась, но ничего нового в этом нет», — заявил Мерц.
По его словам, речь идет о контингенте, который бывший президент США Джо Байден разместил в Германии на временной основе.
В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение министерства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6−12 месяцев. Решению предшествовала критика Трампом Мерца, который заявил 27 апреля, что западные страны недооценили Иран и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.