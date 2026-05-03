Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОАЭ вышли из состава ОАПЕК

ОАЭ уведомили Организацию арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК) о своем решении выйти из ее состава. Об этом пресс-служба объединения стран сообщила в соцсети X.

ОАЭ уведомили Организацию арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК) о своем решении выйти из ее состава. Об этом пресс-служба объединения стран сообщила в соцсети X.

Руководство ОАПЕК выразило благодарность королевству за вклад в развитие энергетического сектора арабских стран. Генеральный секретариат объединения пообещал, что будет продолжать укреплять сотрудничество между странами-членами организации.

ОАПЕК — это межправительственная организация со штаб-квартирой в Кувейте, координирующая энергетическую политику арабских стран-экспортеров нефти. После выхода ОАЭ из организации в нее будет входить всего 10 членов: Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт, Ливия, Катар, Саудовская Аравия, Сирия и Тунис.

До этого Объединенные Арабские Эмираты вышли из состава стран-участниц ОПЕК и формата ОПЕК+. Министр энергетики королевства Сухейль аль-Мазруи объяснял, что на решение повлияло в том числе закрытие Ормузского пролива, которое ограничивает экспортные потоки из Персидского залива.

Подробнее — в материале «Ъ» «А впрочем, ничего недобычного».

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше