В Федерации тенниса России высоко оценили игру Андреевой и Шнайдер

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финале WTA 1000 в Мадриде в парном разряде.

«Дойти до финала в таком турнире хороший результат. В финале немного не хватило, но их соперницы являются уже опытной парой. Если Мирра и Диана будут играть достаточное количество турниров, то будут на первых строчках квалификации», — цитирует Селиваненко РИА Новости.

В финале серебряные призёры Олимпийских игр уступили чешке Катержине Синяковой и американке Тэйлор Таунсенд. Встреча завершилась со счётом 6:7 (2:7), 2:6. Продолжительность игры составила 1 час 30 минут.

Ранее сообщалось, что Евгений Кафельников уверен, что Андрееву нельзя упрекнуть за матч с Костюк в финале турнира WTA в Мадриде.