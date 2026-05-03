Мерц заявил, что вывод войск США из Германии не связан со спором с Трампом

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг связь решения Вашингтона о выводе более 5 тыс. американских солдат с территории Германии с его разногласиями с президентом США Дональдом Трампом по поводу войны с Ираном.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг связь решения Вашингтона о выводе более 5 тыс. американских солдат с территории Германии с его разногласиями с президентом США Дональдом Трампом по поводу войны с Ираном.

«Никакой связи нет», — цитирует Мерца Handelsblatt.

Говоря о своих отношениях с Трампом, Мерц отметил, что ему приходится принимать наличие у президента США иной позиции.

«Но это не меняет того, что я убеждён: американцы остаются для нас важнейшими партнёрами в Североатлантическом альянсе», — сказал он.

Канцлер также подтвердил свою критику стратегии США по Ирану и защитил высказывание о том, что Иран «унизил» США. При этом Мерц подчеркнул, что не намерен отказываться от сотрудничества Трампом.

Ранее Трамп заявил, что американская администрация планирует уменьшить численность своих военнослужащих на территории ФРГ более чем на 5 тыс. человек.

