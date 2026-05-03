Лидер «Непокоренной Франции» Меланшон объявил об участии в президентских выборах

Во время интервью Жан-Люк Меланшон призвал к «созданию единого фронта» с Испанией против американо-израильской операции в Иране. Он отметил, что «мир не хочет этой войны» и назвал США и Израиль «бумажными тиграми». Глава «Непокоренной Франции» также призвал заморозить в стране цены на топливо на фоне энергетического кризиса.