Razón: самолёт премьера Испании совершил экстренную посадку в Анкаре

Самолёт с премьер-министром Испании Педро Санчесом, направляющимся в Ереван, совершил экстренную посадку в Анкаре из-за технических проблем.

Об этом сообщает газета La Razón со ссылкой на источники.

По данным газеты, вынужденная посадка привела к изменению запланированного расписания и задержке прибытия премьер-министра в Ереван на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

«Испанская делегация проведёт ночь в Анкаре и продолжит свой путь в понедельник, если позволят условия», — говорится в материале.

Характер технической проблемы самолёта не уточняется.

Ранее сообщалось, что лидеры европейских стран прибывают в Ереван для участия в 8-м саммите ЕПС.