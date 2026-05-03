Razón: самолёт премьера Испании совершил экстренную посадку в Анкаре

Самолёт с премьер-министром Испании Педро Санчесом, направляющимся в Ереван, совершил экстренную посадку в Анкаре из-за технических проблем.
Об этом сообщает газета La Razón со ссылкой на источники.
По данным газеты, вынужденная посадка привела к изменению запланированного расписания и задержке прибытия премьер-министра в Ереван на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).
«Испанская делегация проведёт ночь в Анкаре и продолжит свой путь в понедельник, если позволят условия», — говорится в материале.
Характер технической проблемы самолёта не уточняется.
Ранее сообщалось, что лидеры европейских стран прибывают в Ереван для участия в 8-м саммите ЕПС.