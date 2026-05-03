Ирландия рассмотрит прекращение помощи беженцам с Украины

В Ирландии рассматривают возможность постепенного сокращения государственной поддержки для беженцев с Украины. По информации местных властей, изменения могут начаться уже в августе и затронуть программу предоставления жилья, сообщает газета The Times.
Замминистра юстиции, внутренних дел и миграции Колм Брофи заявил, что большинство украинских граждан, находящихся в стране, смогут самостоятельно решить вопрос с проживанием после сворачивания части мер поддержки. При этом власти допускают, что отдельные люди могут столкнуться с трудностями при поиске жилья.
Решение связано с пересмотром миграционной политики и нагрузкой на систему размещения. Ирландское руководство намерено постепенно уменьшать объемы государственной помощи, рассчитывая на адаптацию беженцев к самостоятельной жизни в стране.
Ранее сообщалось, что в Ирландии началось постепенное сокращение программ жилищной поддержки для граждан Украины. В графстве Керри уже расторгли свыше 90 соглашений на размещение.