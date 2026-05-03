ОАПЕК: ОАЭ с 1 мая вышли из Организации арабских стран

Генеральный секретариат выразил признательность ОАЭ за роль, которую страна играла на протяжении всего своего членства в организации.

ТУНИС, 3 мая. /ТАСС/. Организация арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК) объявила о выходе ОАЭ из ее состава с 1 мая текущего года. Об этом говорится в заявлении ОАПЕК.

Согласно тексту, генеральный секретариат «выражает признательность ОАЭ за роль, которую страна играла на протяжении всего своего членства в организации и за активный вклад в поддержку совместных действий арабских стран в нефтегазовом и энергетическом секторах».

1 мая 2026 года вступило в силу решение ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
