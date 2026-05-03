Трамп рассказал, когда начнется вывод судов, застрявших в Ормузе

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. США начнут в понедельник утром по времени Ближнего Востока операцию по выводу судов из Ормузского пролива, утверждает президент страны Дональд Трамп.

Источник: Reuters

По его словам, «страны со всего мира» обратились к Вашингтону с просьбой освободить их суда, которые заблокированы в Ормузском проливе из-за конфликта США с Ираном.

«На благо Ирана, Ближнего Востока и США мы сообщили этим странам, что безопасно проведем их суда из этих ограниченных водных путей, чтобы они могли свободно и полноценно продолжить свои дела…. этот процесс, Project Freedom (“Проект Свобода” — ред.), начнется в понедельник утром по ближневосточному времени», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше