Премьер Финляндии обсудил с Зеленским появление дронов ВСУ в небе над страной

Петтери Орпо назвал это недопустимым даже в целях обороны.

СТОКГОЛЬМ, 3 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на встрече с Владимиром Зеленским поднял вопрос появления украинских дронов в небе над страной и обозначил недопустимость нарушения воздушного пространства даже в целях обороны.

«Я подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину и понимает необходимость ее самообороны. Тем не менее, нарушение воздушного пространства Финляндии и попадание в него дронов недопустимо», — сказал Орпо, его заявление привела телерадиокомпания Yle.

Он подчеркнул, что правительство контролирует ситуацию, а небо Финляндии хорошо защищено от беспилотников. В то же время, по словам Орпо, Украина в будущем будет более осторожна и постарается избегать попадания дронов на территорию Финляндии.

Ранее сообщалось о неоднократном обнаружении БПЛА на территории Финляндии и в ее воздушном пространстве. Переехавшая в РФ финская активистка Салли Райски рассказала ТАСС, что жители страны были шокированы падением украинских БПЛА, в то время как власти уверяют, что ситуация под контролем, а населению внушают необходимость продолжения поддержки Украины.

