Мерц заявил, что не отказывается от сотрудничества с Трампом

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц вновь выступил с критикой стратегии США в отношении Ирана, но заявил, что не отказывается от сотрудничества с американским президентом Дональдом Трампом.
В эфире телеканала ARD немецкий канцлер подтвердил свою критику стратегии Вашингтона в отношении Ирана и выступил в защиту своих слов о том, что Тегеран «унизил» США. В то же время Мерц заявил, что не оставляет попыток наладить трансатлантические отношения. «Я не отказываюсь от сотрудничества с Дональдом Трампом», — утверждал он.
Глава правительства ФРГ отметил, что должен признать наличие у президента США иного мнения. «Но это не меняет моей убежденности в том, что американцы остаются для нас важнейшими партнерами по Североатлантическому альянсу», — сказал он. В вопросе ядерного участия США, по его словам, нет «вообще никаких уступок». «Нет никаких ограничений в обязательствах США по ядерному сдерживанию на территории НАТО. В этом нет и тени сомнения», — резюмировал Мерц.
29 апреля Трамп заявил, что США рассматривают возможность сократить свой воинский контингент в Германии и вскоре примут решение на этот счет. Отвечая 30 апреля на вопросы журналистов, президент США допустил, что Вашингтон может сократить численность своих войск не только в ФРГ, но и в Италии и Испании.
Американский лидер не уточнил, почему администрация может пойти на такой шаг, однако заявление появилось после того, как Мерц критически высказался о военной кампании США против Ирана, указав на отсутствие четкой стратегии у Вашингтона. 28 апреля Трамп обвинил канцлера ФРГ в том, что тот якобы «считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия». 1 мая помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл объявил о распоряжении главы Пентагона Пита Хегсета вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. По его словам, ожидается, что вывод войск будет завершен в течение следующих 6−12 месяцев.