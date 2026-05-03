Мерц заявил, что не отказывается от сотрудничества с Трампом

Американский лидер не уточнил, почему администрация может пойти на такой шаг, однако заявление появилось после того, как Мерц критически высказался о военной кампании США против Ирана, указав на отсутствие четкой стратегии у Вашингтона. 28 апреля Трамп обвинил канцлера ФРГ в том, что тот якобы «считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия». 1 мая помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл объявил о распоряжении главы Пентагона Пита Хегсета вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. По его словам, ожидается, что вывод войск будет завершен в течение следующих 6−12 месяцев.