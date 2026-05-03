Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц заявил, что не отказывается от сотрудничества с Трампом

Канцлер ФРГ при этом подтвердил свою критику стратегии Вашингтона в отношении Ирана.

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц вновь выступил с критикой стратегии США в отношении Ирана, но заявил, что не отказывается от сотрудничества с американским президентом Дональдом Трампом.

В эфире телеканала ARD немецкий канцлер подтвердил свою критику стратегии Вашингтона в отношении Ирана и выступил в защиту своих слов о том, что Тегеран «унизил» США. В то же время Мерц заявил, что не оставляет попыток наладить трансатлантические отношения. «Я не отказываюсь от сотрудничества с Дональдом Трампом», — утверждал он.

Глава правительства ФРГ отметил, что должен признать наличие у президента США иного мнения. «Но это не меняет моей убежденности в том, что американцы остаются для нас важнейшими партнерами по Североатлантическому альянсу», — сказал он. В вопросе ядерного участия США, по его словам, нет «вообще никаких уступок». «Нет никаких ограничений в обязательствах США по ядерному сдерживанию на территории НАТО. В этом нет и тени сомнения», — резюмировал Мерц.

29 апреля Трамп заявил, что США рассматривают возможность сократить свой воинский контингент в Германии и вскоре примут решение на этот счет. Отвечая 30 апреля на вопросы журналистов, президент США допустил, что Вашингтон может сократить численность своих войск не только в ФРГ, но и в Италии и Испании.

Американский лидер не уточнил, почему администрация может пойти на такой шаг, однако заявление появилось после того, как Мерц критически высказался о военной кампании США против Ирана, указав на отсутствие четкой стратегии у Вашингтона. 28 апреля Трамп обвинил канцлера ФРГ в том, что тот якобы «считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия». 1 мая помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл объявил о распоряжении главы Пентагона Пита Хегсета вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. По его словам, ожидается, что вывод войск будет завершен в течение следующих 6−12 месяцев.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше