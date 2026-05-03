Премьер Финляндии заявил Зеленскому о недопустимости нарушения границ дронами

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства.

«Я подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину… Тем не менее неприемлемо, когда нарушается воздушное пространство Финляндии и когда в него залетают беспилотники», — приводит его слова Yle.

Ранее сообщалось, что в небе над Финляндией недалеко от границы с Россией зафиксировали неизвестный беспилотник.

12 апреля в муниципалитете Иитти на юге Финляндии в лесу также обнаружили упавший дрон, внутри которого была неразорвавшаяся боевая часть.

Позднее финская полиция заявила о четырёх найденных в стране беспилотниках. В ведомстве считают, что все они были украинскими.